Grandes obras de infraestrutura, transformações na área da saúde, projetos educacionais e sociais marcam as comemorações do aniversário de 34 anos de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O município de Campo Verde é um dos destaques mais relevantes do estado em administração pública. Em apenas um ano e meio, a atual gestão conseguiu feitos importantes. Algo que rendeu diversas premiações do Governo de Mato Grosso como, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde que recebeu o Selo Ouro pelo excelente desempenho em cobertura vacinal do Programa Imuniza Mais MT, o mesmo reconhecimento para o Centro Educacional Paulo Freire que ficou entre as 10 melhores escolas públicas entre duas mil unidades de ensino que concorreram ao prêmio de educação Nestle.

Segundo o prefeito Alexandre Lopes, o município é estratégico para o crescimento de Mato Grosso. “Eu sempre digo que Campo Verde é um município privilegiado, não só por toda a riqueza que produzimos aqui como a agroindústria que é referência na produção de fios através do cultivo do algodão, assim como a produção de soja e milho, mas também pelo clima favorável que proporciona tudo isso que mencionei. Além disso, a logística nos favorece. Estamos em um eixo com acesso facilitado aos municípios da Região Sul do Estado, ainda mais agora com a pavimentação da MT 140 ganharemos com o acesso à Região Médio Norte, sem contar os trilhos da Ferrovia Estadual que passarão pelo nosso território trazendo ainda mais desenvolvimento”, diz.

Alexandre também ressaltou o sucesso do município ao celebrar convênios com o Governo Estadual que atingem cerca de R$ 45 milhões de investimentos em obras e ações de Saúde, Educação e Infraestrutura. “Os 20 quilômetros de asfalto da rodovia municipal CV-01, a Estreada do Garbugio, era algo muito esperado e, agora, serão viabilizados, assim como a ponte de concreto sobre o Rio das Mortes que será mais uma obra importantíssima para o acesso à zona rural. A revitalização de 22 quilômetros da MT-244 e a pavimentação da estrada até o Assentamento Santo Antônio da Fartura. Além de outros investimentos como, por exemplo, a compra de equipamentos para o Hospital Municipal Coração de Jesus, reformas e reconstrução de escolas públicas do estado que atendem aos nossos alunos”, enfatiza.

Para celebrar os 34 anos, a Prefeitura preparou o calendário das comemorações de aniversário. A programação diversificada traz inauguração de obras com investimentos em infraestrutura de rodovias, ruas e avenidas, escolas públicas, praças, eventos culturais e esportivos.

O objetivo é informar a sociedade sobre as ações a favor do desenvolvimento com responsabilidade social e ambiental durante o processo de transformação do município.

Confira a programação no de julho:

SEXTA – 01

9H – INAUGURAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO: ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA

10H – INAUGURAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA: ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO DA FARTURA

14H – INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ÁUREA MARQUETI: AV. MATO GROSSO, BAIRRO GREENVILLE

19H – CULTO CONSELHO DE PASTORES – IGREJA NOVA ALIANÇA

SABADO – 02

08H – ENTREGA DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE

10H – INAUGURAÇÃO DA MAIS MODERNA INDÚSTRIA DE FIOS DA AMÉRICA LATINA – INCOFIBRAS

13H – INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ADIB AYESH NAFI HAS ABDEL KHALEQ – AV. SÃO CRISTÓVÃO, BAIRRO SANTA ROSA

14H – ENTREGA DO TREVO BR 070

15H – QUERO AVENTURA – CORRIDA INFANTIL – PISTA ENTORNO DO CAMPO

19H – QUERO AVENTURA – 2 HORAS DE CORRIDA MOUNTAIN BIKE XCO – LARGADA NO ESTÁDIO, PERCUSO BAIRRO CIDADE VIVA, CHEGADA NO ESTÁDIO MUNINICIPAL FELIX BELÉM DE CASTRO

DOMINGO – 03

06H – QUERO AVENTURA – CORRIDA DE RUA 5K – LARGADA NO ESTÁDIO, PERCUSO NO BAIRRO CIDADE VIVA CHEGADA NO ESTÁDIO

09H – ENTREGA DA REFORMA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS – RUA TRÊS IRMÃOS, BAIRRO JUPIARA

15H – APRESENTAÇÃO DE MANOBRAS RADICAIS, MOTO FREESTYLE – AV. BEIJA FLOR

15H – SHOW AÉREO ESQUADRILHA FOX – AV. BEIJA FLOR

17H – FINAL DO CAMPEONATO INTERBAIRROS – ESTÁDIO MUNICIPAL FELIX BELÉM DE CASTRO

19H – MISSA – IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

20H – SHOW NACIONAL COM GUILHERME E SANTIAGO – EM FRENTE AO PARQUE DAS ARARAS – (ABERTO AO PÚBLICO)

SEGUNDA – 04

07H – PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Bairro Campo Real II

ATO CIVICO COM HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS,

APRESENTAÇÃO DA FANFARRA DO IFMT

APRESENTAÇÃO MUSICAL DO INSTITUTO GERMINANDO SONS

10H – ENTREGA DA USINA DE ASFALTO – BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL II

TERÇA – 05

08H – LANÇAMENTO DE NOVOS PROJETOS E OBRAS – PLENARINHO DA CAMARA

– LANÇAMENTO DA OBRA DO PSF DO ASSENTAMENTO 4 DE OUTUBRO

– LANÇAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO PSF DO ASSENTAMENTO 14 DE AGOSTO

– LANÇAMENTO DO PROJETO DO NOVO AEROPORTO MUNICIPAL

– LANÇAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. SANTA MARIA

– LANÇAMENTO DA OBRA DA NOVA GARAGEM DA FROTA ESCOLAR

– LANÇAMENTO DA OBRA DA NOVA COZINHA PILOTO

– LANÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO – SANTO ANTÔNIO DA FARTURA

– LANÇAMENTO DA OBRA DO SALÃO DE ARTES MARCIAIS

9H30 – ASSINATURA E ENTREGA DE ORDENS DE SERVIÇO – PLENARINHO DA CAMARA

– ORDEM DE SERVIÇO E AUTORIZAÇÃO PARA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

– ORDEM DE SERVIÇO E AUTORIZAÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL CV-01 – COMUNIDADE GARBÚGIO E ASSENTAMENTO DOM OSÓRIO

– ORDEM DE SERVIÇO E AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DAS MORTES – ASSENTAMENTO DOM OSÓRIO

– ORDEM DE SERVIÇO E AUTORIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ALICE BARBOSA PACHECO – AGROVILA JOÃO PONCE DE ARRUDA

– ORDEM DE SERVIÇO E AUTORIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL LEDY ANITA BRESCANCIM

– ORDEM DE SERVIÇO E AUTORIZAÇÃO PARA REFORMA DA SALAS ANEXAS DA ESCOLA ESCOLA ESTADUAL ALICE BARBOSA PACHECO – SANTO ANTONIO DA FARTURA

– ENTREGA DA ÁREA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA COOPERATIVA DOS MOTORISTAS e CAMINHONEIROS DE CAMPO VERDE

10H – ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE – RECANTO DO BOSQUE I, RECANTO DO BOSQUE II E CONJUNTO HABITACIONAL ECKERT

16H – REABERTURA DO MUSEU HISTÓRICO DO CAMPIM BRANCO – CAPIM BRANCO

18H – REABERTURA DA TORRE DO MIRANTE – PRAÇA PAPA SÃO JOÃO PAULO II

QUARTA – 06

09H – ENTREGA DA OBRA DE REFORMA DO PSF GARBUGIO

14H – ENTREGA DA OBRA DE REFORMA DA ACADEMIA DA SAUDE – RUA DO SABER, BORDAS DO LAGO

20H – ENTREGA DE 02 RETROESCAVADEIRAS E NOVOS ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR – PARQUE DE EXPOSIÇÃO MARCO ANTONIO E. DA ROCHA – TERRENO MAQUINÁRIO

21H – ABERTURA DA XXI EXPOVERDE COM SHOW NACIONAL DE WESLEY SAFADÃO

QUINTA – 07

22H – XXI EXPOVERDE – SHOW NACIONAL COM JOÃO GOMES – (ABERTO AO PÚBLICO / INGRESSO SOCIAL – 1KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL)

SEXTA – 08

22H – XXI EXPOVERDE – SHOW NACIONAL COM LÉO E RAPHAEL

SABADO – 09

8H ÀS 17H – MOTOCROSS / CLASSIFICAÇÃO – PISTA DO BAIRRO SÃO MIGUEL – AV. BEIJA FLOR

21H – XXI EXPOVERDE – FINAL DO RODEIO EM TOUROS – PARQUE DE EXPOSIÇÕES

22H – XXI EXPOVERDE – SHOW NACIONAL COM FERNANDO E SOROCABA

DOMINGO – 10

8H ÀS 17H – MOTOCROSS / CORRIDA – PISTA DO BAIRRO SÃO MIGUEL – AV. BEIJA FLOR