Governo de MT entrega 105 novos ônibus para o transporte escolar rural

Do: MidiaNews

Os novos veículos fazem parte do programa de renovação da frota, da qual o Estado prevê entregar 600 unidades até o fim deste ano

O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, entregam nesta segunda-feira (27.06), às 16h, no Palácio Paiaguás (Salão Nobre Cloves Vettorato), uma frota de 105 ônibus escolares a prefeitos de 84 municípios de todas as regiões de Mato Grosso.

Os novos veículos, que representam investimento superior a R$42 milhões, fazem parte do programa de renovação da frota do transporte escolar rural, no qual o Estado prevê entregar 600 unidades até o fim deste ano.

Ao todo, serão investimos R$ 218 milhões para a compra dos ônibus que irão atender a todos os 141 municípios do estado.

Em maio deste ano, o Governo do Estado entregou 78 veículos a 46 municípios. Em 2021, por meio da Secretaria de Estado de Educação, foram entregues 19 ônibus, com investimentos de R$ 5 milhões.

Serviço

Entrega de 105 ônibus escolares a 72 municípios

Data: 27.06 (segunda-feira)

Hora: 16h

Local: Salão Nobre Cloves Vettorato (Palácio Paiaguás)