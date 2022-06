Frente fria chegando – Chuva surpreende moradores e ameniza temperatura em Cuiabá

Do: MidiaNews

A previsão indica mínima de 14°C para o domingo (12); termômetros começam a cair na sexta-feira (10)

Os moradores de Cuiabá foram surpreendidos pela chuva que aliviou o clima quente e trouxe um refresco para a tarde desta quarta-feira (8). A previsão indica que as precipitações devem continuar até sexta-feira (10), na Capital.

Como já havia sido noticiado pelo MidiaNews, é esperada uma frente fria que irá derrubar a temperatura no fim de semana. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indica que a mínima será de 14°C no domingo (12).

Chapada dos Guimarães também terá uma queda brusca de temperatura e promete uma mínima de 6°C no sábado (11) e no domingo.

O clima frio nas duas cidades mato-grossenses será acompanhado por pancadas de chuva em dias isolados. Apesar disso, não há alertas de tempestade para o Estado.

Confira a previsão completa:

Ainda nesta quarta-feira é esperado que volte a chover no período da noite, com 60% de chance de precipitação em Cuiabá. A máxima deve se manter nos 32°C no decorrer do dia.

Já na quinta-feira (9), a previsão indica que a cidade terá mínima de 21°C. No entanto, o calor intenso deve retornar com máxima de 35°C. Neste dia deve chover durante a tarde.

A frente fria começa a chegar na Capital já na sexta-feira. É esperado que Cuiabá amanheça com 21°C novamente, porém o clima promete seguir ameno no decorrer do dia, com a máxima chegando aos 26°C. Neste dia há 90% de chance de chuva.

No sábado (11) a mínima cai ainda mais e chega aos 17°C, enquanto a máxima não deve passar dos 23°C. Não há previsão de chuva para este dia.

No dia dos namorados, comemorado no domingo, os cuiabanos poderão aproveitar o frio mais intenso, com a mínima chegando aos 14°C. No entanto a temperatura promete voltar a esquentar durante a tarde e pode chegar aos 27°C.

Clima em Chapada

Também chove nesta quarta-feira na cidade. Porém, os próximos dias prometem ser ainda mais gélidos do que na Capital.

Na quinta-feira a previsão é que a mínima chegue aos 16°C, enquanto a máxima não deve passar dos 26°C. As chances de precipitação são poucas, com apenas 5% de probabilidade.

Já na sexta-feira o frio mais intenso promete chegar na cidade. A mínima será de 10°C e a máxima chega aos 22°C.

Os moradores de Chapada vão enfrentar temperaturas mais intensas no sábado e no domingo. A previsão indica mínima de 6°C para os dois dias. Já as máximas chegam aos 16°C e 19°C, respectivamente.