Filho de empresário é morto a tiros após ser alvo de emboscada

Do: MidiaNews

Wagner Felício, de 24 anos, dirigia um caminhão caçamba quando foi tirado da estrada e alvejado a tiros

O caminhoneiro Wagner Felício Ferreira, de 24 anos, foi morto a tiros em uma emboscada na tarde de segunda-feira (20) em Aripuanã (1,2 mil quilômetros de Cuiabá).

Segundo a imprensa local, ele é filho de um empresário da região do ramo de cerâmicas

Conforme a Polícia Civil, Wagner foi encontrado sentado a mesa de uma residência que invadiu enquanto fugia do atirador.

Em análise preliminar foram constatadas quatro perfurações em seu corpo, sendo três na região esquerda do tórax e uma no antebraço direito. Ele também apresentava uma lesão grande no bíceps esquerdo.

O crime aconteceu em uma estrada no Bairro Setor de Chácaras, onde o caminhão caçamba carregado de areia que a vítima dirigia foi encontrado fora da via.

O veículo apresentava diversos disparos de arma de fogo e os vidros quebrados, além de muito sangue saindo em direção à porta do carona.

Os indícios, segundo a Polícia, são de que a Wagner dirigia o caminhão quando foi atingido por pelo menos um atirador. Ele, então, teria fugido pelo lado do carona. Atravessou a rua e entrou em uma residência próxima ao local. No interior da casa foram encontrados rastros de sangue que levavam até os fundos.

A vítima foi encontrada sentada em uma cadeira e escorada na mesa, já sem vida.

Segundo a imprensa local, a proprietária da casa percebeu o sangue na porta e viu o rapaz sentado, pedindo para chamar sua mãe e logo em seguida morreu.

A Polícia Civil investiga a execução.