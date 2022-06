FESCCAM 2022 está com inscrições abertas; R$ 45 mil em prêmios serão distribuídos em diversas categorias da música

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A 27ª edição do FESCCAM (Festival da Canção de Campo Verde) está com inscrições abertas até o dia 16 de julho e podem ser feitas aqui mesmo no site da prefeitura. Este ano R$ 45 mil em prêmios serão distribuídos em seis categorias: Adulta – Gospel, Adulta – Música Inédita, Adulta – MPB, Adulta – Sertanejo, Infanto – Juvenil e Infantil. As inscrições são de graça.

Fique por dentro do regulamento.

O principal objetivo do FESCCAM é incentivar a produção artística. O evento será realizado entre os dias 02 e 06 de agosto, em frente ao Ginásio de Esportes Joubert Isaias Romancini, com abertura da banda Zatter.

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte, através do Centro Cultural, promove o festival com a intenção de dar espaço para que artistas da região mostrem o talento e se expressem através da quarta arte. Além disso, é mais uma forma de criar interação social e lazer para a população ao som da boa música.

A oportunidade para você mostrar para todas as pessoas o seu talento na música é agora.

Serviço:

FESCCAM 2022

Quando? De 02 a 06 de agosto de 2022.

Onde? Em frente ao Ginásio de Esportes Joubert Isaias Romancini (Pratão), na Avenida dos Trabalhadores, nº 410, Bairro Recanto do Bosque.

Inscrições: até 16 de julho.

Quanto? Grátis.