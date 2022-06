Exportações crescem mais de 30% em cinco meses em MT e estado bate recorde histórico, diz pesquisa

Por Luzimar Collares, TV Centro América

As exportações cresceram mais de 30% entre janeiro e maio deste ano em Mato Grosso, se comparadas com o mesmo período de 2021. O estado bateu o recorde histórico, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Conforme a pesquisa, Mato grosso é, atualmente, o quarto maior exportador brasileiro, só fica atrás dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O volume de vendas de produtos do estado para outros países subiu 32% e o principal produto exportado foi a soja.

Segundo o Ministério da Indústria, dos U$ 14 bilhões exportados, só a soja somou U$ 9 bilhões nesse período.

O saldo da balança comercial no período analisado, ficou positivo em U$ 12,2 bilhões , um recorde histórico para o estado.

De acordo com o historiador Alfredo da Mota Menezes, outro destaque foi a exportação da carne bovina, que cresceu 67% neste ano.

“A China é a grande importadora dos produtos de Mato Grosso, não só da soja. Ao todo, 43% do que o estado exportou nesse período foram para os chineses. O aumento da exportação deste ano é maior do que o saldo comercial de 2021. Mato Grosso, mesmo com a população não tão grande, possui um setor produtivo que chama a atenção”, disse.