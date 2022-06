Ex-marido que matou mulher ao levar o filho para visitá-lo em MT é condenado a 28 anos de prisão

Por g1 MT

O Júri Popular considerou culpado Elber Silva, de 41 anos, pelo assassinado da ex-mulher Niely Cristin de Freitas, de 22 anos. Ele foi condenado a 28 anos de prisão por feminicídio qualificado por motivo fútil, em julgamento nesta terça-feira (31). A decisão é do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, onde o crime ocorreu.

Elber já havia sido preso por outro homicídio qualificado, contra o namorado de uma outra ex-companheira.

Niely Cristin de Freitas foi morta enquanto levava o filho para visitar o ex-marido. Ela tinha ido até a casa do ex para receber a pensão alimentícia do filho, mas eles acabaram discutindo.

Durante a briga, Elber deu uma facada no pescoço da ex-companheira. A vítima morreu ainda no local, na frente do filho de 1 ano.

Segundo as investigações, Elber não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.