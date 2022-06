Empresária cuiabana representa Centro-Oeste em evento do Google por inovação em app exclusivo para idosos

Depois dessa participação, Ivonete pretende intensificar a presença da empresa no meio digital.

“Foi um presente gigante, inesperado e quase que inexplicável. Estar num evento deste porte com tantas mentes brilhantes presentes nos traz um sentimento muito grande de que os sonhos podem sim se realizar”, contou.

“Pretendemos fortalecer nossa presença no digital para termos mais visibilidade, aumentar a equipe para continuar crescendo com a qualidade que prezamos. Em breve, nosso app estará no ar para facilitar ainda mais a vida dos cuiabanos”, disse.

Em maio, o faturamento da empresa ultrapassou o valor acumulado de 2021. A quantidade de corridas no ano passado foi de 85%. Neste ano, a expectativa é de crescimento.