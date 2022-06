Educação transformadora: alunos do Assentamento Dom Osório recebem ônibus novo para o transporte escolar

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O ônibus com adaptação para o transporte de deficiente físico foi entregue para atender aos alunos da Escola Estadual Boa Esperança, localizada no Assentamento Dom Osório, na zona rural de Campo Verde.

O modelo tem capacidade para transportar 44 estudantes sentados, além de ser equipado com câmeras de ré e frontal, possui sistema de som interno, sistema que reduz a emissão de gases causados pela combustão de motores a diesel e sistema de controle de velocidade.

O veículo é resultado de uma parceria da Prefeitura de Campo Verde com o Governo do Estado de Mato Grosso.

No ato da entrega das chaves, o prefeito Alexandre Lopes anunciou que no dia 28 de junho deve ser assinada a licitação para asfaltar 20 km da rodovia municipal CV-01, a Estrada do Garbugio, até a ponte sobre Rio das Mortes onde será construída a ponte de concreto. Um investimento de aproximadamente R$ 25 milhões.

“Nossa promessa inicial de campanha era levar o asfalto até a Escola do Garbugio. Eu estou muito feliz de poder dizer que nós vamos conseguir fazer mais fazendo com que o asfalto chegue até a ponte sobre o Rio das Mortes. Sabemos da importância da pavimentação para melhorar o transporte dos alunos e atender todos os produtores e moradores da zona rural”, informa Lopes.