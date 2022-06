Dois motoristas morreram em acidente na BR-163 em Sorriso (MT)

Segundo a Rota do Oeste, que administra a rodovia, houve um chamado às 15h14 para atendimento do acidente.

A concessionária disse que as duas carretas e um caminhão ficaram incendiadas devido ao acidente e que dois óbitos foram registrados no local.

O motorista do caminhão foi atendido pela equipe de socorro da Rota do Oeste. Já os motoristas das duas carretas morreram no local.