Dia do Profissional de RH: trabalho dos servidores de recursos humanos em parceria com UFMT gera de crédito R$ 950 mil para os cofres da prefeitura

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os pagamentos de impostos da folha realizados de fevereiro de 2017 até janeiro de 2022 foram analisados por uma equipe de técnicos e servidores municipais da área de recursos humanos para adequações nos recolhimentos pagos pela Prefeitura de Campo Verde.

O diagnóstico foi viabilizado por meio de um convênio firmado através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos com a UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso para o reenquadramento previdenciário de aproximadamente 1.200 servidores.

Nesta sexta-feira (03), data em que é comemorado o Dia do Profissional de RH, a prefeitura divulga o crédito apurado que é de R$ 950.799,45 mil. Esse resultado foi alcançado com o levantamento que analisou os pagamentos realizados em um período de cinco anos. Os valores serão usados para a compensação dos recolhimentos do INSS.

Para o secretário de administração e recursos humanos Claudilei Borges, a recuperação de crédito gera economia para os cofres da prefeitura “já que esses valores recuperados serão abatidos mensalmente nos impostos a serem pagos pela prefeitura daqui para frente. Ou seja, a prefeitura vai deixar de pagar cerca de R$ 950 mil reais em recolhimentos de impostos da folha de pagamento”, ressalta.

É importante ressaltar que essa análise nunca havia sido realizada em anos anteriores. Se isso tivesse acontecido poderia ter gerado ainda mais crédito previdenciário. Agora, só foi possível analisar os últimos cinco anos, porque é o que a legislação permite. Ou seja, a lei não autoriza que a análise seja realizada pelo período maior que cinco anos. Por isso, analisamos o período de 2017 a 2022. Infelizmente os recolhimentos que foram feitos da forma errada, não poderemos recuperar por conta da legislação”, explica Borges.