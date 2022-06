Deputado Thiago Silva reúne com feirantes e pequenos produtores de Campo Verde

Assessoria

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve no último domingo (30) em reuniões com feirantes e lideranças de assentamentos rurais de Campo Verde. O parlamentar prestigiou a feira do assentamento Dom Osório e se colocou a disposição para trabalhar e viabilizar recursos junto ao Governo do Estado para a reforma do espaço que funciona todo domingo.

Durante a agenda, o Deputado Thiago reuniu-se com o Presidente Joel Moraes e a diretoria da Associação Rural Nova Conquista, Presidente Assentamento Capim Branco Valmir Luis Heintze junto com a vereadora Socorro Souza, representante da AFECAMPO Ivonete Estércio, além de lideranças locais.

As principais solicitações apresentadas pelas lideranças foram Kit irrigação, roçadeira, trator, patrulha mecanizada, plantadeira e poço artesiano. O deputado se comprometeu a trabalhar junto a Secretária Estadual de Agricultura Familiar Teté Bezerra para viabilizar recursos para atender os pequenos produtores.

“Campo Verde é uma cidade que tenho imenso carinho e para mim é uma honra estar aqui novamente junto dos agricultores familiares, para apresentar nosso trabalho e receber as solicitações para fortalecer a agricultura no município. Vamos trabalhar para garantir investimentos para fomentar o trabalho dos pequenos produtores rurais”, disse o deputado Thiago Silva.

A vice-presidente da AFECAMPO Ivonete Estércio agradeceu a presença do deputado no assentamento. “Realizamos importantes reuniões e agradecemos de coração a presença do deputado que veio em pleno domingo dialogar com a comunidade rural e receber nossas solicitações”, disse.

A vereadora Socorro também agradeceu o empenho e parceria do deputado e colocou o seu trabalho a disposição para apoiar as ações realizadas pela AFECAMPO e assentamento Dom Osório.