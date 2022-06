Decreto Municipal define feriado para data em comemoração do aniversário de Campo Verde

Publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (08), a alteração do artigo 1º do Decreto Municipal número 001 de 03 de janeiro de 2022, que passa a vigorar com as diretrizes de novo Decreto número 72 de 27 de maio de 2022.

Este ano, a emancipação do Município de Campo Verde será comemorada na quinta-feira dia 07 de julho, portando, essa data passa a ser feriado municipal.

Na sexta-feira, dia 08 de julho, se mantém como dia útil, sendo assim, o expediente será retomado normalmente em todos os setores públicos e privados.