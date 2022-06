Cuiabá amanhece encoberta por neblina e semana terá clima ameno

Do: MidiaNews

A manhã de segunda (27) começou com mínima de 17°C; cidade turística terá clima ainda mais frio

Cuiabá amanheceu encoberta por uma neblina, nesta segunda-feira (27), e imagens registradas por moradores mostram a paisagem cinzenta em diferentes pontos da cidade.

Em uma das imagens, tirada da sacada de um prédio na região do Bairro Goiabeiras, é possível ver árvores e casas até alguns metros de distância, depois a visibilidade da neblina.

Em outra, feita de dentro de um ônibus na Avenida do CPA, a neblina passa por entre as árvores e edificações do local.

Segundo o Climatempo, a semana promete clima ameno, mas baixa probabilidade de chuvas.

A temperatura começou a mudar, ainda no domingo (26), e a semana já começou registrando mínima de 17°C com máxima de 32°C.

A mínima na terça-feira (28) cai ainda mais e a temperatura gira entre 16°C e 33°C.

Já para quarta (29), quinta (30) e sexta-feira (1) a mínima se mantém em 17°C. A máxima, por sua vez, fica entre 32°C e 34°C.

Temperatura em Chapada

A previsão aponta temperaturas ainda mais baixas em Chapada dos Guimarães. A segunda-feira, começou com mínima de 14°C e máxima de 30°C.

Assim como em Cuiabá, a terça em Chapada registra a menor temperatura da semana, com mínima de 13°C e máxima de 31°C.

A mínima para quarta, quinta e sexta-feira também se mantém a mesma, em 14°C. As máximas giram entre 30°C e 32°C respectivamente.

Assim como em Cuiabá não há previsão de chuva para a semana.

Veja: