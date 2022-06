Cuiabá amanhece coberta por densa neblina e clima “frio”; veja

Do: MidiaNews

Calor deve retornar durante a tarde e chega aos 35°C; moradores mostraram espanto nas redes

Em mais um dia atípico, Cuiabá amanheceu coberta por um nevoeiro na manhã desta quinta-feira (2), causando surpresa na população.

A temperatura chegou à mínima de 19°C e muitos tiraram os casacos do armário para se proteger do vento frio para os padrões cuiabanos. A neblina densa começou a aparecer na terça-feira (31) e segue dando as caras nas primeiras horas do dia.

A situação é atípica na Capital, pois a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) promete temperaturas quentes acima dos 30°C durante toda a semana.

Nas redes sociais, os moradores de Cuiabá compartilharam a surpresa ao visualizar a neblina e chegaram a fazer brincadeiras.

Uma das internautas registrou o céu encoberto e questionou se estava na Suíça. Já outro morador fez um vídeo usando a trilha sonora do jogo de terror Silent Hill, conhecido pelos cenários enevoados.

Mesmo com o clima fresco, a previsão promete calor na cidade no período da tarde. Nesta quinta a máxima prevista é de 35°C.

A sexta-feira (3) tem máxima de 35ºC e mínima de 20ºC. O sábado (4) pode chegar a 36ºC e mínima de 19ºC.

Já o domingo (5) tem a mesma máxima, de 36ºC, e mínima de 20ºC.