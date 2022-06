Concessionárias da Aegea MT/PA divulgam mais de 60 oportunidades de emprego

Vagas disponíveis para aqueles que buscam por mais aprendizado e um futuro melhor

Assessoria

As concessionárias administradas pela Aegea MT/PA, anunciaram nesta sexta-feira (03.06), a abertura de 60 vagas de emprego para atuação em vários municípios de Mato Grosso e no Pará, localidades de atuação da empresa. São vagas de agente comercial, agente de saneamento, estagiário, jovem aprendiz, liderança, operador de elevatória de esgoto, operador de estação de tratamento de água, operador multifuncional, operador de retroescavadeira e técnico em eletromecânica. Para as vagas de jovem aprendiz é necessário idade comprovada de 16 anos.

As oportunidades de trabalho são para as concessionárias: Águas de Campo Verde, Águas de Confresa, Águas de Diamantino, Águas de Guarantã, Águas de Jauru, Águas de Matupá, Águas de Nortelândia, Águas de Novo Progresso, Águas de Paranatinga, Águas de Pedra Preta, Águas de Peixoto, Águas de Primavera, Porto Esperidião, Águas de Sinop, Águas de Sorriso e Águas de Vera.

De acordo com Leandro Carreira, responsável pelo setor de Recursos Humanos, a Aegea MT/PA acredita que o mercado de trabalho é para todos. “Somos uma empresa que busca diariamente melhorar a vida das pessoas em cada município de atuação por meio do saneamento básico, garantindo saúde e qualidade de vida, tão logo, fomentamos e priorizamos a mão de obra local para nossas unidades, garantindo novas oportunidades e crescimento pessoal e profissional das pessoas”, pontuou

Candidatos que tenham interesse em concorrer as vagas podem enviar o currículo pelo e-mail rh.aegeamt@aegea.com.br, ou entregar na Central de Atendimento das concessionárias em horário de funcionamento das lojas.

Em caso de dúvidas, as concessionárias ficam à disposição 24h pelo 0800 647 6060

Para mais informações dos projetos e ações desenvolvidos pela Aegea MT, acesse www.aegeamt.com.br