Com farol apagado, motociclista morre ao bater em caminhonete

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (16) na comunidade Mangaval; local também mal iluminado

Um motociclista de 35 anos, identificado como José Jonilson Baca de Souza., morreu na noite de quinta-feira (16) ao se chocar contra uma caminhonete em Cáceres (a 219 quilômetros de Cuiabá).

Conforme a Polícia Civil, José seguia em uma motocicleta Broz 125 por uma estrada próxima a Serra do Mangaval, em um trecho bastante inclinado. No sentido contrário seguia uma caminhonete F-4000.

Segundo o condutor do veículo, ele não viu o motociclista, que estava com os faróis desligados. Os dois colidiram de frente. José morreu ainda no local.

A via está localizada em uma área rural e, conforme as imagens retiradas no local, não tem iluminação pública.

A Politec (Perícia Oficial de identificação Técnica) esteve no local e realizou os procedimentos de perícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga a circunstâncias exatas do acidente.