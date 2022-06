Circo Teatro Sem Lona apresenta o projeto Cultura em Ação em Campo Verde

Assessoria

Projeto realiza diversas manifestações culturais integradas com espetáculos teatrais, musicais, circenses e exibições de filmes para crianças e adultos gratuitamente e totalmente acessível para pessoas com necessidades especiais

O “Cultura em Ação”, que será realizado em Campo Verde (MT), dia 06 de junho, é um projeto itinerante que passará por diversas cidades do país levando entretenimento e espetáculos gratuitos aos moradores da cidade e região.

Este evento é patrocinado pela Plantivo por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, cuja produção e realização é do Circo Teatro sem Lona, que atua há 26 anos no cenário circense e teatral, colecionando 70 prêmios em todo território nacional.

Com o objetivo de democratizar a cultura, o “Cultura em Ação” oferece gratuitamente diversas atividades artísticas e culturais à população com total interação e diálogo com os espectadores, aproximando-os do que há de melhor e valorizando o folclore, a cultural regional e a arte brasileira.

O projeto proporciona lazer e entretenimento para toda família com atividades integradas ao longo do dia. São seis atividades diárias que reúne apresentações de teatro, circo e música, incluindo duas sessões de curta-metragem com classificação livre. Ainda há vários totens por todo espaço do evento, onde se poderá interagir com brincadeiras digitais e QUIZ.

Durante o dia em que a cia Circo Teatro sem Lona estará na cidade serão apresentadas as peças “Eco- Clown” – que traz de maneira divertida a proposta de conservação do meio ambiente com orientações educativas -, e a “As Aventuras do Lobo Mau”, – uma adaptação dos contos clássicos “Chapeuzinho Vermelho” e “os Três Porquinhos” com uma linguagem circense e lúdica. Haverá ainda exibições dos filmes “O Parque dos Sonhos” e a apresentação do Instituto Germinando Sons (programação completa abaixo).

Para pessoas com necessidade especiais há lugares preferenciais e todas as apresentações têm acompanhamento simultâneo com intérprete de libras. Estimado para 1500 pessoas diariamente, o projeto “Cultura em Ação” tem duração de cinco horas e infraestrutura bem equipada em espaço tenda “box truss” com 400m² que abriga o palco, plateia coberta, camarins com total conforto e segurança.

Quem é a cia “Circo Teatro Sem Lona”:

Há 26 anos, a companhia “Circo Teatro Sem Lona” tem como objetivo criar uma linguagem teatral que promove espetáculos em espaços públicos e alternativos. É uma companhia independente com o objetivo de pesquisar e criar uma linguagem teatral inspirada nas companhias de circo-teatro, que no passado movimentaram a circulação de espetáculos pelo interior do Brasil.

A “Circo Teatro sem Lona” também realiza diversos projetos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, impactando mais de 1,5 milhão de pessoas e por onde passa deixa sua marca, alegrando a criançada.

Com cerca de 350 espetáculos por ano, a companhia já se apresentou em muitas regiões e cidades do interior do Brasil contabilizando mais de 500 municípios e mais de um milhão de quilômetros percorridos. Coleciona mais de 70 prêmios e solidificou seu nome como uma das mais atuantes companhias no Brasil com diversas participações em festivais e eventos culturais, promovendo a democratização da cultural a um público plural.

Sobre a Plantivo

A agricultura no Brasil é, historicamente, uma das principais bases da economia do país, sendo este segmento responsável por grande parte do crescimento do PIB brasileiro. Em Mato Grosso, o Agronegócio é o mais importante pilar econômico, que impulsiona o crescimento do estado. Temos a necessidade constante de produzir mais alimentos para a população que cresce a passos largos. A produtividade deve crescer sem o aumento expressivo das áreas. Visando o auxílio no cumprimento destas ações, a Plantivo Fertilizantes foi idealizada para atender, com eficiência, às necessidades dos produtores rurais, fornecendo alternativas concretas e viáveis para a correta nutrição das plantas, buscando sempre o aumento de produtividade, com produtos de qualidade e tecnologia para seus clientes.

A Plantivo nasce com todo know how e experiência de seus gestores, com mais de 20 anos de atuação no agronegócio. Possuímos fábrica própria, localizada em Campo Verde, construída especificamente para produção de Fertilizantes Foliares. Nossa unidade fabril, nova e moderna, possui equipamentos de alta tecnologia, capazes de oferecer aos produtores rurais Fertilizantes Foliares com a qualidade e os resultados dos quais a agricultura brasileira necessita. Somos a Plantivo Fertilizantes, focada e especializada em nutrição vegetal.

Projeto CULTURA EM AÇÃO

Campo Verde – MT

Dia: 06 de junho de 2022

Local: Em Frente ao Parque das Araras

Horário: Matutino, Vespertino e Noturno

Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Programação

08h Peça: Eco-Clown

14h Peça: As Aventuras do Lobo Mau

18h Sessão Cinema: O parque dos Sonhos

19h30 Apresentação do Instituto Germinando Sons.

