Cinco pessoas são presas e 2 adolescentes são apreendidos suspeitos de sequestrar e matar jovem em MT

A vítima era natural do Maranhão e estava trabalhando em uma empresa de Jauru. João Felipe desapareceu na noite do dia 6 de fevereiro e a polícia acredita que ele tenha sido assassinado, no entanto, até agora o corpo não foi localizado.

Em abril, a Polícia Civil fez uma operação e conseguiu identificar os envolvidos no crime. Eles são investigados pelos crimes de tortura, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e organização criminosa.

Na operação, foram apreendidos celulares e drogas que podem ajudar na investigação.