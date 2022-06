Cerca de 200 cirurgias são realizadas em junho pela Secretaria Municipal de Saúde

O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde é zerar as filas de espera por cirurgia. Para isso, a prefeitura vem fazendo investimentos para ampliar a capacidade de atendimento. No mês de junho, com o apoio do Programa MT Mais Cirurgia, 197 procedimentos foram realizados nas áreas de ginecologia, ortopedia, oftalmologia e geral.

Em Campo Verde, existe uma demanda reprimida. Um dos pacientes esperava por cirurgia desde 2017. Os investimentos no Hospital Municipal Coração de Jesus para a compra de equipamentos como arco cirúrgico, tomografia, estrutura e contratação de mais médicos proporcionaram mais condições para atender aos pacientes da lista de espera.

Um dos desafios foi localizar os pacientes. Muitos cadastros estavam desatualizados, devido ao tempo aguardado pelo procedimento. Por isso, foi fundamental a atuação dos agentes comunitários de saúde nas visitas aos bairros em busca dos pacientes. “Essa busca ativa teve que ser feita por causa que muitos pacientes contemplados pelas cirurgias estavam com o cadastro desatualizado, por tanto, não era possível localizar esses pacientes por telefone. Aí, foi necessário ir até eles para poder realizar a cirurgia”, explica a secretaria de saúde, Edna Queiroz.

Os exames de muitos pacientes também tiveram que ser refeitos, devido à falta de confiabilidade dos resultados de exames feitos anos atrás. Para isso, a secretaria de saúde mobilizou uma força tarefa formada por uma equipe multidisciplinar para preparar os pacientes para as cirurgias.

“Todos se doaram muito para atingir esse resultado em cirurgias com humanização e atendimento de qualidade. Os profissionais trabalharam com hora estendido para conseguir atender a demanda e vários profissionais foram envolvidos nesse processo como técnicos de enfermagem, enfermeiro, anestesistas, cirurgião geral, ginecologista, ortopedista, cardiologista, instrumentadores e equipe do laboratório que refizeram muitos exames”, conta Edna Queiroz.