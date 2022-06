Casos de dengue em MT aumentam 158% neste ano e risco é considerado alto

Por Cinthya Rocha, TV Centro América

Os casos de dengue em Mato Grosso aumentaram 158% entre janeiro e junho deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. Neste ano já foram registrados 27.986 casos de dengue e no ano passado foram 10.806 notificações, por isso, o risco no estado é considerado alto.

Em relação ao número de mortes, neste ano foram confirmadas 13 óbitos pela dengue e outras quatro estão em investigação. já no ano passado foram sete mortes e um em investigação.

Em Cuiabá foram registrados 578 notificações no mesmo período analisado e em 2021, foram 464 casos.

De acordo com o técnico da vigilância em zoonoses de Cuiabá, Daniel Silveira Cintra, os agentes da saúde fazem visitas a cada dois meses para evitar a proliferação do mosquito.

“Fazemos visitas bimestrais nas casas, além do tratamento em pontos específicos a cada 15 dias. Os agentes utilizam um larvicida biológico disponibilizado pelo Ministério da Saúde. A primeira parte do tratamento é de ação imediata e fica até dois meses agindo na caixa d’água”, disse.

O ciclo do mosquito da dengue é de 9 dias, mas em Mato Grosso, o tempo é propício e a larva se desenvolve em sete dias. O ciclo de vida do mosquito é de 45 dias e nesse período ele pode por até 450 ovos.