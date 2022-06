Casal é resgatado após ser sequestrado durante roubo de caminhão em MT

Um casal foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) , em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, após ser sequestrado durante o roubo de uma carreta nessa terça-feira (6).

O último contato que eles fizeram com a filha foi no domingo (5), às 20h, enquanto viajavam de caminhão da cidade de Diamantino sentido Rondonópolis.

De acordo com o inspetor da PRF, Arthur Nogueira, o resgate ocorreu às 10h dessa terça-feira. O setor de inteligência da PRF recebeu a informação de que as vítimas estariam em uma casa entre as cidades de Várzea Grande e Jangada, e foram até o local para o resgate.