Carro pega fogo ao lado da Prefeitura e assusta cuiabanos; veja vídeo

Do: MidiaNews

Incêndio foi registrado nesta terça (7) e não há informações sobre feridos e as causas do incidente

Um carro Fiat Doblô pegou fogo na tarde desta terça-feira (7), ao lado da Praça Alencastro e da Prefeitura de Cuiabá. Não há registro de feridos.

Pessoas que estavam nas proximidades registraram o momento do incêndio. Populares tentaram conter as chamas, mas não foi controlado.

Vídeos registrados por populares mostram que as chamas foram de grandes proporções e atingiram principalmente a parte frontal do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e viaturas se deslocou ao local para combater as chamas. De acordo com os militares, a equipe fez a extinção total do incêndio e o procedimento de ventilação. O veículo foi parcialmente queimado na parte da frente.

Uma perícia deve ser realizada para apontar a causa do incêndio.

Veja vídeo: