Carga de defensivos agrícolas contrabandeados é apreendida e duas pessoas são presas em MT

Por g1 MT

Dois homens de 29 anos foram presos em Lucas do Rio Verde, no norte do estado, nessa terça-feira (21), suspeitos de transporte ilegal de defensivos agrícolas de origem desconhecida e comercialização proibida no Brasil.

Com a dupla, os investigadores apreenderam 330 pacotes de inseticida usado para aplicação em lavouras de soja. Cada pacote do produto, contendo 1 kg, poderia ser comercializado por mais de R$ 1 mil.

De acordo com a Polícia Civil, os inseticidas foram transportados da Bolívia para Lucas do Rio Verde.

“A origem desse material, muito provavelmente, é da Bolívia, uma vez que a embalagem aponta isso. As investigações iniciaram agora e a detenção dessas pessoas aconteceu quando saiam de uma residência onde estava armazenada essa grande quantidade de defensivo”, disse o delegado Eugênio Rudy Júnior.

Segundo a polícia, os suspeitos estavam em uma caminhonete, onde os defensivos estavam sendo transportados.

No interior do veículo, os policiais também encontraram três munições de arma de fogo.