Campo Verde realiza Semana do Meio Ambiente na Praça São João Paulo II: município dobra reciclagem em um ano

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Semana do Meio Ambiente reunirá diversas ações para incentivar a preservação e proteção da natureza. Durante o evento que será realizado nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15), a população será orientada sobre a importância do processo de reciclagem, separação do lixo seco e úmido e a como montar o processo de compostagem doméstica para otimizar o envio dos resíduos para o Aterro Sanitário. Mudas de espécies nativas e frutíferas também serão doadas.

Na praça São João Paulo II, serão realizadas apresentações de teatro do Departamento de Cultura, escolas públicas, palestras e orientações sobre a importância de separar o lixo dentro de casa. O objetivo é levar ao máximo de informações para educar a população sobre a necessidade de preservar o meio ambiente. Nesta segunda-feira, foram realizadas ações de panfletagem.

O município recicla cerca de 120 toneladas de lixo por mês, marca que dobra o que era reciclado no ano passado. Cerca de 18% lixo seco e úmido ainda é misturado. Para que o município avence em políticas públicas de resíduos sólidos, é necessário a conscientização da população.

Atualmente, cerca de 50 famílias dependem do processo de reciclagem. Além de contribuir com o meio ambiente, o cidadão campoverdense colabora com a sustentabilidade dessas famílias quando praticam a separação do lixo.

Para reforçar a importância desse tema, a COTRAMAR – Cooperativa de Tratamento de Produtos Recicláveis, explica sobre o processo de reciclagem desde a separação, triagem e destinação correta, algo que deve começar dentro da casa de cada cidadão.

O município dispõe de Ecoponto, localizado na Rua Acre, no Bairro São Lourenço, além dos pontos de entregas voluntárias em diversos locais da cidade. Assim como área de transbordo e triagem, na região do antigo lixão e também dispõe do único Aterro Sanitário Público do Estado.

O evento será realizado na Praça São João Paulo II, a partir das 08h30 da manhã.