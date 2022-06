Campanha Inverno Solidário é lançada; doações de roupas, agasalhos e cobertores já podem ser feitas nas secretarias

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O frio não poupa; só quem o sente, sabe o quanto um agasalho aquece em dias gelados. Foi pensando em acolher pessoas que precisam de ajuda que a Secretaria de Assistência Social lança, nesta quarta-feira (08), a Campanha Inverno Solidário. As doações de roupas, agasalhos, calçados e cobertores novos ou usados, serão destinadas à pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As doações podem ser entregues em todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Campo Verde, das 07h às 11h e das 13h às 17h.

De acordo as previsões dos serviços que acompanham as estações do ano, o inverno em 2022 começa no dia 21 de junho, quando ocorre o solstício de inverno, e deve terminar no dia 22 de setembro. Antes mesmo desse período, já foram registradas temperaturas abaixo dos 10 graus por causa de uma frente fria no mês de maio.

“Nós queremos proteger as pessoas do frio. Com a chegada do inverno é o momento de envolver a todos os moradores da cidade para ajudar pessoas que não tem condições de comprar uma roupa mais quente ou até mesmo um cobertor. Por isso, queremos mobilizar a população para abraçar essa causa nobre para ajudar as pessoas mais necessitadas. Doar é um ato de amor”, afirma a secretária de Assistência Social, Rosi Borges.

Para mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelo telefone (66) 3419-3516.