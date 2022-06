Câmera filma criança sendo atropelada ao sair de ônibus escolar

Do: MidiaNews

Acidente aconteceu na segunda (13) em Tangará da Serra; aluno atravessou correndo a rua

Um estudante de 8 anos ficou ferido ao ser atropelado por uma motocicleta quando descia de um ônibus escolar, na manhã de segunda-feira (13), em Tangará da Serra (a 243 quilômetros de Cuiabá). O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível ver que o menino atravessa a rua correndo e é atingido em cheio pela motociclista, que não consegui evitar a colisão.

O impacto da batida é forte e a criança fica caída no chão enquanto a motociclista para alguns metros à frente.

Conforme apurou a reportagem, o menino é aluno do 4° ano na CME Prof. José Nodari. Ele assistiu a aula no período da manhã, como de costume, e perto da hora do almoço embarcou no ônibus escolar a caminho de casa.

Quando o ônibus fez uma parada em frente ao CME Joana D’arc, no Bairro Jardim Itapirapua, o menino desceu e atrasou a rua correndo, mesmo aquela não sendo a sua parada.

Após a colisão, uma aglomeração se formou em volta do menino e do motociclista, que foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a uma unidade de saúde.

O menino quebrou a perna e segue internado após passar por cirurgia, ainda na noite de segunda (13).

Já a motociclista teve a clavícula quebrada e recebeu alta após receber atendimento médico.