Busca por validação de documentos para viver no exterior aumenta 91% em MT e cartórios lançam emissão digital

Dados do Colégio Notarial do Brasil, que reúne os cartórios de todo o país, mostram que nos primeiros cinco meses de 2022 o número de documentos certificados para uso no exterior atingiu a marca de 3.495 validações em Mato Grosso.

Em 2021, foram 1.830 apostilamentos, com destaque aos meses de fevereiro e março que registraram aumentos de mais de 105%.

Com o lançamento do apostilamento eletrônico, o cidadão que enviar um documento para ser certificado em qualquer cartório do Brasil poderá solicitar seu recebimento também de forma online, por email ou pelo celular, no qual constará um QR Code para que seja feita a verificação de autenticidade pela autoridade estrangeira.

“Desde a pandemia vemos a digitalização de todos os processos como uma forma de facilitar a vida da população. Com o apostilamento não poderia ser diferente”, diz a presidente da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso, Velenice Dias.