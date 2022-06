BRT barrado – “Picuinha de Emanuel dá prejuízo de R$ 9 mi ao mês ao Governo”

Do: MidiaNews

Chefe da Casa Civil critica prefeito e diz que ele “joga contra os cuiabanos” ao tentar impor VLT

O secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Gallo, criticou a postura do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), que provocou o Tribunal de Contas da União (TCU) a conceder uma cautelar barrando as obras do ônibus de trânsito rápido (BRT) na Capital e em Várzea Grande. Segundo Gallo, a decisão tem causado prejuízo de R$ 9 milhões por mês aos cofres públicos.

Em entrevista à Rádio Jovem Pan Cuiabá, ele afirmou que a “Prefeitura de Cuiabá joga contra os interesses do povo cuiabano” ao questionar uma obra que poderia “revolucionar” a mobilidade urbana da região metropolitana.

“Essa brincadeira do senhor Emanuel custa para nós mato-grossenses, aos nossos cofres, R$ 9 milhões todos os meses. Isso por absoluta picuinha, porque a Prefeitura de Cuiabá não tem condições financeiras de executar o VLT”, criticou.

“O ICMS que você paga na energia, um pedacinho dele vai lá para pagar a brincadeira do senhor Emanuel contra o povo cuiabano”, completou.

Gallo explicou que o prejuízo ocorre em razão do orçamento vencedor para a obra do BRT, que é de R$ 465 milhões, ser corrigido mensalmente pelo Índice Nacional da Construção Civil.

“É o que determina o contrato. Então, cada mês que passa vai incidindo 1,5%, 2%, sobre esse orçamento sem que haja obra”, disse.

O secretário salientou, ainda, que a administração municipal tem ciência da inviabilidade da execução do VLT, obra envolvida em denúncias de corrupção e alvo de operações que já consumiu mais de R$ 1 bilhão dos cofres públicos e se encontra paralisada desde 2012.

“[Ele] sabe que o VLT é inviável porque é fruto de uma fraude na origem, lá no momento da troca do BRT para o VLT, e a gente sabe com quais objetivos, porque o ex-governador [Silval Barosa] confessou”, afirmou.

“O prefeito era deputado estadual e fazia parte da Comissão de Fiscalização e não viu tudo que aconteceu no VLT; o contrato foi rescindido por culpa do Consórcio VLT, por ter pago propina. A gente não entende essa obsessão, que causa prejuízo ao Governo do Estado e à população de Mato Grosso”, criticou.

Liminar do TCU

A liminar do TCU, proferida pelo ministro Aroldo Cedraz e referendada pelo Pleno em maio deste ano, determinou a paralisação do processo licitatório do BRT, acatando pedido feito pelo prefeito, que defende a conclusão do VLT.

Gallo disse que assistiu com “perplexidade” a decisão concedida pelo órgão, sendo que não há em jogo recursos de ordem federal.

“O TCU me concede uma cautelar suspendendo uma obra que vai ser 100% executada com recursos estaduais, que não tem um centavo do Orçamento Geral da União. Eu fico me perguntando qual será a decisão possível dessa representação: o TCU vai mandar o Estado executar o VLT, se o dinheiro é estadual?”, criticou.

Ele argumentou, ainda, que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), que é quem tem competência para avaliar a aplicação do dinheiro do Governo do Estado, já avaliou todos os pontos da obra e afirmou que a escolha feita pela atual gestão foi adequada.

“O TCU vai impor que o Estado gaste o seu dinheiro para concluir uma obra que está demonstrada, perante seu Tribunal de Contas, que é inviável? Essa é a pergunta que fica. Muito estranho”, afirmou.