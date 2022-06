Bombeiros usam água de piscina de condomínio para apagar incêndio em área em Cuiabá

Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) prestou apoio aos bombeiros para apagar as chamas. A aeronave captou água da piscina do condomínio.

Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que o helicóptero baixa o recipiente por meio de uma corda e pega água na piscina.

O incêndio ocorreu em uma região de mata próxima ao bairro Despraiado, em Cuiabá. Segundo os bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 10h.