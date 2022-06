Bêbado capota carro em rodovia de MT e policiais esperam ele acordar para ser preso

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 10h desse sábado (18). Além do homem, uma mulher de 23 anos, também estava no carro e foi lançada para fora com a batida.

De acordo com a polícia, a médica que prestou o primeiro atendimento disse que o passageira teve ferimento na cabeça e fratura nas costelas. Já o motorista, teve um corte no nariz e ferimentos na testa.