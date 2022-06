Batida em Cuiabá – Polícia Civil apreende anabolizantes no Jardim das Américas

Do: MidiaNews

Dono afirmou aos policiais que os produtos eram para consumo próprio

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar na segunda-feira (13) em uma casa comercial no bairro Jardim das Américas, na Capital.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

No local foram apreendidos diversos tipos de anabolizantes, entre outros produtos sem comprovação fiscal. Um homem de 40 anos foi conduzido e responderá pelo crime contra relações de consumo.

A ordem judicial foi expedida pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá, tendo como alvo o estabelecimento.

Durante as buscas foram localizadas as substâncias como: três frascos de Stanozolol, três ampolas de Durateston, um frasco de Decanoato de Nandrolona, oito caixas de Deposteron, onze seringas com agulhas descartáveis, mais de 1 mil essências de diversos tamanhos e sabores, além de cigarros eletrônicos de diferentes modelos e formatos.

O proprietário do estabelecimento estava presente e acompanhou as buscas realizadas pelos investigadores. Perguntado sobre a origem dos anabolizantes, respondeu que é para consumo próprio, entretanto não ter receita médica para uso.

Por não apresentar nota fiscal de nenhum dos materiais, todos os produtos foram apreendidos e encaminhados até a DRE junto com o suspeito, o qual foi interrogado e responderá pelo delito contra a relação de consumo.