Banhista que pulou de árvore em brincadeira em rio morre afogado em MT

Um homem morreu afogado após pular de uma árvore dentro do Rio Peixoto de Azevedo, em Novo Mundo, a 791 km de Cuiabá, no último domingo (26). A vítima teria se afogado e foi levada pela correnteza. O corpo foi localizado nessa segunda-feira (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Antônio estava com amigos no local quando resolveu subir na árvore para saltar no rio. No entanto, se afogou e não conseguiu retornar à superfície.

As buscas foram realizadas pela equipe de mergulhadores dos bombeiros de Guarantã do Norte e Alta Floresta. O corpo foi encontrado nessa segunda-feira após horas de trabalho das equipes.

A vítima estava a cerca de 30 metros do local do desaparecimento e a seis metros de profundidade.