Após 9 anos sem festa junina, “O Arraiá” volta a divertir população e movimentar economia criativa

A Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte retoma a tradicional festa do município que não estava sendo realizada há cerca de uma década. “É uma festa tradicional, que a população gosta, por tanto, ficamos felizes em saber que vamos conseguir promover esse evento cultural. Além de entretenimento, também movimenta o comércio local, algo muito importante para gerar renda para as famílias”, diz o prefeito Alexandre Lopes.

O Parque das Araras será o palco da festa junina municipal que se chama “Arraiá de Campo Verde”. O evento está marcado para os dias 24 e 25 com uma programação diversificada que traz as inconfundíveis comidas típicas, shows, apresentações de quadrilhas juninas das cidades de tangará da Serra (Grupo Os de Fora), Barra do Garças (Abalantes do Sertão) e Rondonópolis (Império Junino).

“O Arraiá foi planejado para receber todos os públicos. Teremos Praça de Alimentação, e, durante o evento, o público contará com apresentações culturais locais, quadrilhas regionais, entre bandas dos mais variados gêneros musicais e grupos folclóricos”, conta a secretária de Cultura, Lazer e Esporte, Izaurides Kesia.

A secretária também destacou que a festa foi pensada para ser entregue à população nesse momento de retomada cultural e da realização de grandes eventos.

ECONOMIA AQUECIDA

O “Arraiá Campo Verde”, tradicionalmente atrai muitas gerações, desta forma um grande público é esperado para os dias de festividade.

“A economia criativa é também um grande destaque porque deve gerar mais de 50 postos de trabalho diretos e indiretos durante os dois de animação no Parque das Araras, algo que deve aquecer a economia do município. Por isso, quero contar com a presença da nossa população para fazer desse arraial inesquecível”, completa.