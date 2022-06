Agricultores começam a colheita da pluma do algodão em MT

Os agricultores já começaram a colheita da pluma do algodão, que é uma das principais culturas cultivadas, em Mato Grosso. Nesta safra a área plantada passou para 1,18 milhão de hectares, enquanto que em 2021, foram 960 mil hectares plantados.

No entanto, como a área está maior, o volume de algodão colhido também deve aumentar e ficar próximo de cinco milhões de toneladas, quase um milhão a mais que no ano passado.

Na primeira safra, plantada em dezembro, os resultados estão sendo positivos, já o algodão segunda safra, semeado em janeiro logo após a colheita de soja, não teve o mesmo resultado. O algodão foi cultivado dentro do período considerado ideal, mas o tempo não colaborou com os produtores.

Em uma fazenda em Novo São Joaquim, a 487 km de Cuiabá, o resultado foi diferente nesta safra. De acordo com o gerente da propriedade, Jackson Ferreira, o algodão que está sendo colhido ocupa uma área de 3 mil hectares, 15% a mais do que na temporada passada.

No começo do ciclo, o clima contribuiu para o crescimento das lavouras e a estimativa é de uma produtividade 5% maior do que no ano anterior.

“No ano passado choveu muito durante a janela de plantio e não executamos dentro do ideal. Já neste ano a chuva foi muito boa e conseguimos plantar dentro da janela. Durante o ciclo da cultura a chuva foi bem distribuída, mas a safrinha recebeu bem menos volume. Isso vai afetar um pouco na produtividade do algodão. Esperávamos colher 250 arrobas, mas vai chegar no máximo 230 arrobas”, disse.