Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros na área de casa

Do: MidiaNews

A irmã encontrou a vítima caída ensanguentada; dois suspeitos usaram uma moto para fugir

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (8) em Porto Alegre do Norte (a 1.130 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar do Município, momentos antes do crime a vítima estava sentada na área de sua residência junto com a irmã.

A testemunha relatou que deixou o irmão sozinho para poder tomar banho. No entanto, enquanto ainda estava no banheiro, ouviu os disparos.

Rapidamente a irmã voltou até onde o jovem estava, mas já o encontrou desacordado, caído no chão e ensanguentado.

Apesar de não conseguir identificar quem atirou em seu irmão, a testemunha conseguiu ver dois suspeitos fugindo em uma motocicleta assim que voltou para checar o irmão.

O site regional Olhar Alerta informou que o adolescente era conhecido como “Capetinha” na cidade. Ele foi socorrido ainda com vida, mas sua morte foi constatada assim que chegou no hospital municipal.

O local do homicídio passou por uma perícia e o resultado do laudo deve ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.

Até o momento nenhum suspeito foi preso.