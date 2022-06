Adolescente aplica golpe em idoso e faz Pix de R$ 18 mil para comprar bicicleta, tênis e computador em MT

Um idoso de 68 anos denunciou à Polícia Civil de Alto Araguaia, a 426 km de Cuiabá, que sua conta bancária teria sido invadida e diversos pagamentos realizados via Pix, sem sua autorização. Foram constatadas 13 operações, chegando a um montante de aproximadamente R$ 18 mil.

Os policiais identificaram que um adolescente, de 15 anos, acessou o celular e a conta bancária do idoso e fez as transferências.

Então, a equipe de investigação, com o auxílio do Núcleo de Inteligência, realizou diligências e identificou que um adolescente teria, aproveitando-se da confiança do idoso, acessou o celular da vítima e realizou as transferências.