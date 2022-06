Acidente envolvendo 4 carretas mata uma pessoa na BR-163

Do: MidiaNews

Rodovia precisou ser totalmente interditada no Km 655, nas proximidades de Lucas do Rio Verde

Uma pessoa morreu no início da tarde desta sexta-feira (10) em um grave acidente envolvendo quatro carretas na BR-163, em Lucas do Rio Verde (a 329 km de Cuiabá).

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, o Km 655 da rodovia está totalmente interditado desde às 13h40, quando ocorreu a colisão.

Testemunhas registraram vídeos no local, que mostram as carretas destruídas e com a carga espalhada pela pista.

Em uma das imagens também é possível ver que os pedestres tentam ajudar uma pessoa que está presa às ferragens de um dos veículos de carga.

Ainda não se sabe quais foram as circunstâncias do acidente. A perícia irá até o local para investigar a dinâmica da colisão.

Até o momento a Rota do Oeste confirmou a morte de uma pessoa. No entanto, as equipes de resgate ainda estão trabalhando no atendimento de vítimas que estão no local.

Além dos resgates, a Rota do Oeste encaminhou ao local para o atendimento da ocorrência três viaturas de inspeção, um guincho pesado e um leve.

Veja vídeos: