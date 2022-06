A Secretaria de Saúde estende atendimentos do PSF RURAL como unidade de apoio para os casos de síndrome gripal

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os casos de síndrome gripal aumentaram significativamente com a chegada do inverno. Para manter as condições de atendendo com eficiência para todos os pacientes que procuram o atendimento do Hospital Municipal Coração de Jesus, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde readequou a Unidade de Saúde Araras II (Rural) para atender aos casos de síndrome gripal.

A Unidade Rural realiza os atendimentos de síndromes gripais em dois períodos específicos: das 13h às 17h e das18h às 22h.

Endereço: Rua Amazonas, esquina com a avenida Bahia, no bairro São Lourenço.

No período da manhã, o atendimento do PSF Rural segue direcionado aos pacientes da zona rural.

Caso necessite de atendimento médico, o paciente também poderá procurar a posto de saúde mais próximo de sua casa.

O Hospital Municipal Coração de Jesus está direcionado para os casos de urgência e emergência.