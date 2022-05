Vindo da França – Cuiabano tentou pegar ônibus e se perdeu: “Passou frio e fome”

Do: MidiaNews

João Vitor veio para o Brasil passar uma temporada com o pai e se perdeu ao desembarcar em São Paulo

O cuiabano João Vitor dos Santos Moraes, de 19 anos, deu detalhes à família sobre como se perdeu ao desembarcar de um voo da França em São Paulo. Ele revelou que durante os 11 dias em que este desaparecido passou frio e fome.

O jovem desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 13 de maio, às 5h05. Ele vinha de Paris, onde mora com a mãe e os dois irmãos.

João Vitor tinha uma conexão na tarde desse mesmo dia, marcada para as 16h, mas não aguentou a ansiedade e decidiu pegar um ônibus na rodoviária.

O pai do jovem, o barbeiro Jari Aparecido, de 52 anos, contou que o filho esperou por cerca de duas horas em Guarulhos e depois saiu do aeroporto. Na França, o rapaz teve algumas crises de ansiedade querendo voltar ao Brasil.

As câmeras de segurança mostraram o jovem seguindo a pé rumo à comunidade Malvina e de lá ele desapareceu.

O celular de João Vitor parou de funcionar assim que chegou no Brasil e ele ficou incomunicável. “Eu ligava para ele, ligava, ligava, a mãe dele ligava da França e nada”, relembrou Jari.

O jovem contou à família que pegou um ônibus com o intuito de chegar à rodoviária e de lá comprar uma passagem para Cuiabá.

“Ele saltou do ônibus e continuou andando, não perguntou nada para ninguém e se perdeu, não sabia nem onde ele estava. Ele é um menino muito tímido, tem vergonha de perguntar para as pessoas”, contou o pai.

O jovem disse ao pai que ficou com medo de que ao perguntar, alguém percebesse que ele era de fora do País e lhe fizesse algum dano.

João Vitor passou os dias andando sem rumo. Ele chegou ao País com R$ 200, que se esgotaram nesse período.

“Passou fome, passou frio e acabou o dinheiro. E ele andou viu, de onde eu estava demorou uma hora de carro para chegar lá”.

O fim das buscas

O jovem foi encontrado no Município de Suzano, há cerca de 40 quilômetros de Guarulhos – onde desembarcou. Um homem, identificado apenas como Paulo, o reconheceu como sendo o garoto desaparecido e entrou em contato com a família.

“Meu filho estava em um terminal de ônibus e esse rapaz (Paulo) passou de bicicleta e o viu sentado. Quando chegou em casa estava passando a reportagem no Cidade Alerta [Record TV], ele viu e falou: ‘Acabei de encontrar com esse menino’. Aí, voltou para procurar pelo meu filho”.

João Vitor, no entanto, não estava mais no terminal e Paulo continuou a procurá-lo. Ele deu a volta no quarteirão e o encontrou.

Paulo lhe ofereceu abrigo, comida e um lugar para tomar banho. Em seguida, entrou em contato com a família.

“Ele fez uma vídeo chamada com a gente. Estávamos no metrô indo para Osasco depois de receber uma pista, daí fomos pra Suzano”, explicou.

Eles pegaram um carro por aplicativo e foram direto para o Município. O reencontro foi emocionante e parte dele foi gravado por uma familiar.

Debilitado

Após o reencontro, João Vitor foi levado para um Hospital, para realizar uma bateria de exames médicos e avaliar sua condição. “Graças a Deus o encontramos. Ele está bem, mas muito debilitado”.

Agora, a família seguirá para Campo Grande, onde vive uma parente e de lá o destino será finalmente Cuiabá.

“Ele foi embora com 11 anos, tem saudade do calor de Cuiabá, daqueles colegas da infância que conheceu, os meus sobrinhos também estão todos querendo revê-lo”, completou o pai.

Veja o vídeo do reencontro: