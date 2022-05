Vídeos mostram resgate de motorista no Portão do Inferno; veja

Do: MidiaNews

Daniel Francisco Sales, de 65 anos, caiu em um penhasco e teve uma fratura na perna

Vídeos divulgados na tarde desta quarta-feira (4) mostram o trabalho de resgate do motorista Daniel Francisco Sales, de 65 anos, que caiu no penhasco do Portão do Inferno nesta manhã.

O acidente aconteceu às 11h46 na MT-251, estrada que liga Chapada dos Guimarães a Cuiabá.

O motorista primeiro bateu no paredão, depois voltou destruindo a grade de segurança e caindo no precipício.

Apesar das imagens assustadoras mostrando o estrago causado no veículo, Daniel teria apenas sofrido uma fratura na perna.

Os trabalhos de resgate foram finalizados às 15h25. Na imagem um socorrista acena para baixo enquanto ele a vítima são içados para cima.

Veja: