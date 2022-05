Vagas de emprego no SINE para esta quinta-feira (12)

O SINE (Sistema Nacional de Emprego) em Campo Verde, está disponibilizando mais de 10 vagas: são diversas oportunidades para quem está à procura de emprego.

Segundo a coordenadora Caroline de Oliveira, esta semana estão sendo disponíveis mais de 10 vagas de empregos, para várias funções.

Os interessados devem se dirigir até o SINE, lá será efetuado um cadastro, que posteriormente será enviado as empresas solicitantes, que farão a seleção e a futura contratação.

RELAÇÃO DE VAGAS DISPONIVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORARIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

VAGAS QTD 01 Açougueiro 2 02 Auxiliar administrativo 4 03 Auxiliar de linha de produção 5 04 Auxiliar técnico de refrigeração 1 05 Armador de ferragens na construção civil 1 06 Auxiliar de pizzaiolo 1 07 Auxiliar de mecânico 1 08 Borracheiro 1 09 Banhista de animais domésticos 1 10 Carpinteiro 2 11 Classificador de grãos 1 12 Caseiro 1 13 Copeira de lanchonete 1 14 Conferente de mercadoria 1 15 Cozinheira geral 2 16 Cobrador externo 1 17 Eletricista de caminhão 1 18 Encarregado de obra 1 19 Empregada domestica 1 20 Funileiro de veículos(reparação) 1 21 Gerente administrativo 1 22 Montador de moveis 1 23 Motorista carreteiro 3 24 Motorista caminhão betoneira 1 25 Motorista de caminhão 4 26 Motorista entregador 1 27 Motorista de ônibus rodoviário 2 28 Mecânico de motocicletas 1 29 Marceneiro 1 30 Operador de processo de produção 3 31 Operador de secador 2 32 Operador de mino retro escavadeira 1 33 Operador de maquinas agrícolas 1 34 Operador de caixa 1 35 Pedreiro 2 36 Recepcionista atendente 1 37 Serviços gerais 5 38 Supervisor da agricultura 1 39 Técnico de informática 1 40 Técnico agrícola 1 41 Serralheiro 1 42 Servente de obras 4 43 Vendedor interno 1 44 Vaqueiro 3

Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento.

Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis pelo posto do SINE / CAMPO VERDE através dos endereços http://maisemprego.mte.gov.br, https://empregabrasil.mte.gov.br,aplicativo SINE fácil, em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE) no site da prefeitura municipal de Campo Verde. Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279.