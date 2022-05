Usina é multada em R$ 5 milhões por morte de peixes no Lago do Manso em MT

Por Angélica Neri, TV Centro América

A Usina Hidrelétrica do Manso foi multada em R$ 5 milhões, no sábado (30), pela morte de peixes no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá. A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema) realizou uma vistoria por uma equipe técnica para avaliar a ocorrência da morte dos peixes na região.

A usina é controlada pela Furnas, que informou por meio de nota que a movimentação de peixes no entorno foi causada por um fenômeno conhecido como lufada, em que os peixes se deslocam nos rios ou áreas alagadas em grande quantidade e, por isso, acabam se tornando presas fáceis. Segundo a empresa, a concentração desses peixes em pequenas lagoas pode provocar alterações das condições naturais do ambiente e causar a morte de alguns peixes.

Os técnicos identificaram marcas de traumas nos corpos dos animais, como falta de escamas e animais sem cabeça.