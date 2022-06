UFMT tem bloqueio de R$ 13,7 milhões no orçamento

O bloqueio no orçamento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) atingiu R$ 13,7 milhões, o que, segundo a instituição, corresponde a 21,2% do dinheiro usado para manutenção e funcionamento do local.

O Ministério da Saúde (MEC) disse que realizou o bloqueio com base no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao 2º bimestre de 2022. Com isso, o MEC decidiu aplicar um bloqueio linear de 14,5% para as despesas discricionárias das universidades. (Leia a integra ao final da reportagem)

De acordo com a UFMT, os profissionais da instituição estão estudando efeitos de contingenciamento no orçamento e, posteriormente, serão realizados os ajustes necessários para a manutenção do funcionamento da instituição.