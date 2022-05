Teste físico – Justiça Federal suspende concurso da PM e Bombeiros em MT

Do: MidiaNews

Certame está suspenso até a disponibilização das filmagens das provas de aptidão física

A Justiça Federal suspendeu temporariamente o concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso por supostos problemas no Teste de Aptidão Física (TAF), realizado entre os dias 15 e 16 de maio em Cuiabá.

A suspensão vale até quando a UFMT fornecer imagens da prova de aptidão física e abrir novo prazo para a apresentação de recursos dos candidatos.

A decisão é desta quarta-feira (25) e foi proferida pela 8ª Vara Federal Cível. O concurso da Polícia Civil foi suspenso pelo mesmo motivo.

A determinação atende a um pedido da Defensoria Pública da União (DPU), que requisitou à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), organizadora do certamea, a liberação das imagens (gravações) do TAF .

Conforme a ação, um concurseiro chegou a entrar em contato com a DPU relatando supostas irregularidades e pedindo providências para que fossem fornecidas as imagens do TAF.

A Justiça Federal, então, determinou a suspensão do concurso até que a UFMT as forneça. A instituição terá 48h para ceder as imagens à DPU.

“Considerando que essas novas providência irão alterar os cronogramas previstos nos editais dos concursos citados, será necessária a suspensão dos concursos enquanto as providências anteriormente requeridas não forem tomadas. Assim, ao final será requerido, aos réus, a apresentação de novo cronograma para os concursos citados”, disse o juízo.

A determinação ainda reestabelece o prazo para interposição de recurso administrativo pelo candidato interessado após encerrado o prazo de 48h.

Em caso de descumprimento, a Justiça Federal ainda determina o pagamento de multa diária no valor de R$ 5 mil.

As provas teóricas foram aplicadas no dia 20 de fevereiro.