TCE diz que VLT é inviável e nega pedido para retomada das obras na Grande Cuiabá

Teis disse ainda que o governo de Mato Grosso já quitou com a Caixa Econômica Federal o empréstimo tomado para implantação do novo modal de transporte que seria usado nos jogos da Copa e ficaria de legado prometido para a cidade.

Na semana passada, o Tribunal de Contas da União (TCU), havia decido suspender as obras do VLT, afirmando que abandonar a obra inacabada, que já custou mais de R$ 1 bilhão, e substituir pelo BRT, seria uma decisão que não foi baseada em uma avaliação sistêmica e integrada e com estudo robusto.

Segundo a assessoria do governo do estado, as decisões, apesar de parecerem conflitantes, tratam de assuntos diferentes.

O governo também destacou que as decisões são conflitantes, mas lembrou que as duas estão em vigência. Segundo o estado, não há condições de continuar com a construção do VLT como modal de Cuiabá e Várzea Grande.

Novo modal

O governo de Mato Grosso homologou em 27 de abril o resultado da licitação de contratação da empresa que irá realizar as obras do BRT. A proposta aprovada teve um desconto de 2,59% em relação ao valor de referência da obra, estimado anteriormente em R$ 480,5 milhões

Segundo o edital, estão previstas as construções de 46 estações, sendo um terminal na região do Coxipó e outra no CPA, e a reconstrução do Terminal André Maggi, em Várzea Grande, região metropolitana.