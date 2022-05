Suspeito de mandar matar soldado do Exército é preso em MT

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (20), Norivaldo Cabalho Texeira, investigado pela morte do soldado do Exército Brasileiro, Thiago de Brito de Almeida, de 19 anos. O jovem foi morto no dia 22 de janeiro, na praça do Bairro Cohab Nova, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá.