Seis motociclistas morrem em acidentes de trânsito em menos de 72 horas em MT

Na madrugada de sábado (14), no bairro Jardim Industriário, na capital, duas pessoas que estavam em uma motocicleta morreram. Paulo César Zucher, de 51 anos, e uma mulher estavam no veículo.

De acordo com a Polícia Civil, o motociclista saiu da pista e caiu em um buraco na lateral. Com o choque, as duas vítimas morreram no local.

No domingo (15), na Avenida da FEB, em Várzea Grande, região metropolitana da capital, Vitor Ricardo da Silva, de 21 anos, perdeu o controle da motocicleta, acertou o meio fio e bateu a cabeça em um poste. Ele morreu no local.