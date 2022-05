Seis finalistas concorrem ao título de Rainha da Expoverde 2022

Vencedora será escolhida durante desfile, que será realizado em 12 de junho

Assessoria de Imprensa

Seis jovens foram escolhidas na noite de quarta-feira (25) e seguirão agora para a etapa final do concurso que irá eleger a Rainha da Expoverde. As semifinalistas foram selecionadas pela comissão julgadora e disputarão agora o posto mais alto de representante da 21ª edição do evento, em um desfile que será realizado no dia 12 de junho, na sede social do Sindicato Rural de Campo Verde (131 km de Cuiabá).

A vencedora terá o mandato de um ano e deverá representar a Expoverde, que ocorre entre 6 e 9 de julho, além de ajudar na promoção dos valores culturais, sociais e históricos do município. Concorrem ao posto Ana Júlia Telles, 22 anos, Ana Paula Maia Rossetti, 19 anos, Eduarda Souza Ribeiro, 18 anos, Marcielly Camila Buenos, 22 anos, Natália Cristina Ferreira Santos, 25 anos e Taniely Kaligia Silva, 19 anos.

A disputa final será analisada por um corpo de júri, que irá atribuir pontuação às candidatas, atendendo a diversos critérios pré-estabelecidos. A coordenadora do concurso, Maínara Minuzzi, pontua que entre os quesitos avaliados pelos jurados, o conjunto da beleza, simpatia, postura e desenvoltura, uma vez que a grande vencedora atuará como anfitriã da Expoverde.

“Foram 22 meninas que participaram da seletiva, cada uma com sua beleza, personalidade e simpatia. Fico muito feliz em ver tantas mulheres corajosas e lutadoras que estão em busca de seus sonhos”, diz Minuzzi. As finalistas já gravaram seus respectivos vídeos pedindo votos. Este ano, a disputa final que levará a escolha da rainha será aberta ao público, para que todos possam prestigiar.

No dia da disputa final, as seis finalistas irão se apresentar individualmente no desfile. Em seguida, serão entrevistadas e terão a oportunidade de falar um pouco sobre a sua história de vida e o motivo de querer ser rainha. Tudo isso, usando o traje característico do evento, o country. Ao final, serão destacadas três finalistas. A que receber a maior nota, será coroada rainha.

Para a realização do concurso, 26 empresas atuam em parceria com a Expoverde. São elas; Alessandra Gomes Estética e Embelezamento; Andréia Oliveira; Anne Prado Bronzeamento; Arena Funcional; Armazém da Fé; Auto Escola Logos; Boutique Semijoias e Importados; Carmen Steffens; CCAA Campo Verde; Clínica Mahara; Country Mix; Doce Amarello Biju, Makes e Acessórios; Dra. Marcella Santa Fisioterapia Dermatofuncional; Dra. Saby Vargas Dermatologia Estética Avançada; Dr. Tiago Duarte Marcon; Fotografando em Curvas; Karla Vieira Esteticista; Nutricionista Camila Delgado; O Boticário; Skala Perfumaria e Acessórios; Studio Cláudia Lima; Styllus Sobrancelhas; Zizi Bijus; Tânia Cécere Estética e Cosmetologia e Anderson Zanotto Beauty Studio.

Expoverde 2022

A 21ª edição da Expoverde, maior feira agropecuária do município de Campo Verde, será realizada entre 6 e 9 de julho, e deverá reunir empresários, produtores rurais e a população. O evento acontecerá na sede social do Sindicato Rural, que fica anexo ao Parque de Exposições, contando com uma extensa agenda de shows nacionais que incluem Wesley Safadão, João Gomes, Léo e Raphael e Fernando e Sorocaba.

Além disso, em todos os dias serão realizados rodeios, exposição de máquinas utilizadas na atividade agropecuária e animais. A Expoverde é um evento realizado pelo Sindicato Rural de Campo Verde e conta com apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, ERS, Federação de Agricultura e Agropecuária de Mato Grosso (Famato) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).