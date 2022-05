Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde promove Dia Especial de Vacinação contra influenza e sarampo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o objetivo aumentar a proteção da população contra o vírus da gripe e sarampo, a prefeitura de Campo Verde, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza Dia Especial de Vacinação, na sala anexa ao Posto Araras, no Jardim Campo Verde, neste sábado (21).

Com as baixas temperaturas, o vírus da gripe se espalha com mais facilidade entre população. Por isso, existe a preocupação de reforçar a proteção contra o vírus influenza.

A meta é vacinar 95% do público alvo contra a influenza: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades, professores, profissionais da saúde, caminhoneiros, gestantes e puérperas.

Contra o sarampo a meta é vacinar 95% do público alvo: crianças de 6 meses a menores de 5 anos e profissionais da saúde.

COVID-19

É importante lembrar que a vacina contra a COVID também será aplicada com a 4ª dose de reforço em idosos com 60 anos ou mais. Para receber a 4ª dose, é preciso ter um intervalo de 4 meses da 3ª dose.



Quando?

O Dia especial de Vacinação será neste sábado, dia 21 de maio, com atendimento, sem intervalo, das 07h às 16h.

Onde?

Sala anexa ao PSF Araras, no Jardim Campo Verde, ao lado da agência do INSS.

Não esquecer!



Para vacinar, é preciso levar o cartão de vacinação e um documento oficial com foto.